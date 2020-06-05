Вас дивують рішення професійних гравців? Впевнені, що саме ваш варіант гри в роздачі найоптимальніший? У вас є чудовий шанс показати свій скіл та заробити гроші! У суботу, 6 червня, найуспішніший український покерист Євген Качалов знову чекає вас за столами PokerMatch!

Прокиньтеся якомога раніше і зберіть всі сили в кулак, адже в суботу, 6 червня, на вас чекає бій з амбасадором PokerMatch Євгеном Качаловим! Один з найкращих покеристів країни знову дасть екшен за столами Безлімітного Холдему й Омахи на лімітах 25/50 гривень!

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Для того щоб дати бій професіоналові, вам потрібно зайти на PokerMatch з 14:00 до 17:00 за Києвом і знайти в лобі столи Challenge with Katchalov (Deep Stack). Кілька кліків мишкою, і ви у грі!

Крім того, для шанувальників "зіркового" покеру буде доступний спеціальний лідерборд із призовим фондом 20 000 гривень. Просто грайте за столами з Качаловим і набирайте очки за кожну рейкову роздачу. Набрали 100 та більше очок? Приз гарантовано!

Отож реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок та пірнайте в світ професійного покеру!

Візьміть екшен із собою, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!