Окружний суд штату Каліфорнія виправдав американського професіонала Майкла Постла у найскандальнішій покерній справі минулого року.

Майкла звинувачують у "занадто хорошій грі". Його підозрюють у шахрайстві під час турніру, який транслювали у прямому ефірі. Постл регулярно входив у гру з відверто поганими картами і йому "доїжджали" необхідні комбінації. Виглядало так, ніби Майкл знає, які саме карти зараз впадуть на стіл.

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За версією обвинувачення, Постл був у змові з кимось із персоналу казино, в якому відбувалися змагання. Через свого співучасника американець, начебто, отримував інформацію про карти суперників. Щоправда, дізнатися хто саме допомагав Майклові слідство так і не зуміло. Це стало однією з причин поразки у цій справі.

Колективний позов на Постла склали 80 гравців. Сума відшкодування була вражаючою — 30 мільйонів доларів. Але суд вирішив, що сторона обвинувачення не змогла довести провини американського покериста. Оскільки прямих доказів вини Постла не було.

Вероніка Бріл, яка у перших рядах протистояла Майклові у суді, уже висловило своє невдоволення рішенням феміди. Сам Постл пообіцяв прокоментувати ситуацію трохи згодом.