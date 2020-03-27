"Світова серія покеру відбудеться не раніше осені", – Негреану

Член "Зали слави покеру" Даніель Негреану дає не надто втішні прогнози щодо проведення цьогорічного WSOP через пандемію коронавірусу. На карантині, на думку знаменитого канадця, ще кілька місяців перебуватимуть й інші масштабні покерні серії.

Старт 51-ї Всесвітньої серії покеру попередньо запланували на 26-те травня, але вже стає зрозуміло, що дату, очевидно, доведеться посунути. Даніель Негреану, який мешкає саме в Лас-Вегасі, місті, що традиційно приймає WSOP, не бачить перспектив проведення серії в найближчі 4-5 місяців. Власник шести браслетів Всесвітньої серії припускає, що вона відбудеться не раніше осені.

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Водночас, коли карантин закінчиться, Негреану очікує серйозного буму саме в «живому» покері. Мовляв, покеристи настільки скучать за грою в офлайні, що будуть активно надолужувати згаяне. Зараз же Даніель, як і більшість покерних регулярів, підтримує форму за віртуальними столами, дотримуючись строгого карантину.