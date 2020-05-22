Світові зірки рівняються на українських покеристів

На весняному чемпіонаті з онлайн-покеру, де українці завоювали вже 11 трофеїв, встигли відзначитись і всесвітньовідомі хайролери, представники топ-30 "All time money list" Стів О’Дваєр та Адріан Матеос.

Ірландець Стів О’Дваєр, який в "живих" турнірах виграв призовими більше 30 мільйонів доларів (10-й результат в історії), склав компанію хайролерам в онлайн-івенті за 10 300 доларів. Інвестиції були виправданими. О’Дваєр, який в інтернеті грає під ніком "Mr. Tim Caum", випередив 104 суперників і прийшов до фінішу першим. Винагорода для чемпіона – 241 956 доларів.

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Активно підтримує форму за віртуальними столами під час карантину і колега О’Дваєра, ще один офлайн-хайролер Адріан Матеос. Іспанець, який на основній роботі заробив призовими більше 21-го мільйона доларів (27-й результат в історії), також не залишився без титулу на весняному чемпіонаті з онлайн-покеру. "Amadi_017" не мав рівних в турнірі з бай-іном 1050 доларів, який зібрав 937 входів. У підсумку Адріан Матеос поповнив свій банкрол на 164 397 доларів.