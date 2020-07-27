Філ Хельмут та Антоніо Есфандіарі дадуть старт новому покерному шоу "High Stakes Duel", яке уже 30-го липня стартує на американському телебаченні. Перший двобій обіцяє гаряче видовище, адже між покеристами є свої старі рахунки.

Хедз-ап битва відбуватиметься у екстремальному форматі. Перший раунд, у якому крім Хельмута та Есфандіарі зіграють ще кілька покерних зірок, стартує із бай-іну у 50 тисяч доларів. На кожному наступному етапі сума стартового внеску подвоюється. Крім того, невдаха поєдинку має право на реванш. Відтак, максимальна сума призового фонду може сягнути неймовірних 12,8 мільйона доларів.

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Принциповості дебютному протистоянню між Хельмутом та Есфандіарі додає багаторічна конкуренція між гравцями. Антоніо кидав зухвалий виклик чемпіонові світу, коли ще був молодим і невідомим. Есфандіарі вдерся до Хельмута додому, аби з’ясувати стосунки у хедз-апі. Згодом запропонував легенді знову зіграти один-на-один з умовою, що переможений отримає удар електрошокером.

Хельмут обіцяє завдати куди більш болючого удару по гаманцю принципового суперника вже в рамках телешоу. Хоча й визнає, що Есфандіарі – міцний горішок. А це, зокрема, підтверджують цифри. Впродовж покерної кар’єри Антоніо виграв призовими майже на 4,5 мільйони більше за Філа. На боці Хельмута солідніший досвід, підкріплений званням найтитулованішого гравця в історії турнірного покеру.