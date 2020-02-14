Святий Валентин за покерним столом. Найуспішніші пари у покері

При правильному підході покер може не лише стати хорошим джерелом доходу чи цікавим хобі, але й допоможе влаштувати особисте життя. Як доказ – три щасливі пари, що знайшли один одного саме завдяки спільному захопленню покером.

Алекс Фоксен і Крістен Бікнел

Ймовірно, головна пара у сучасному покері. Бікнел три роки поспіль стає найкращою покеристкою світу, за версією GPI. Фоксен бере ту ж нагороду серед чоловіків уже двічі поспіль. У 2018 році Алекс і Крістен навіть зійшлися у хедз-апі великого турніру MSPT Venetian Main Event. Як тільки вони залишилися удвох, то поділили між собою по 200 тисяч доларів призових, а ще 39 вирішили розіграти. Їх, до слова, виграв Алекс. Загалом же, сумарні призові дуету за кар’єру уже перебралися за 20 мільйонів доларів.

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Фоксен і Бікнел / фото: cardschat



Фоксен і Бікнел / фото: pokerfirma



Фоксен і Бікнел / фото: cardschat

Ігор Курганов і Лів Борі

Ще одна дуже успішна пара. Курганов та Борі разом уже шість років і романтичні стосунки безумовно йдуть на користь їм обом. Зокрема, саме в дуеті вони змогли завоювати свої перші браслети WSOP. Ігор та Лів виграли командний турнір Tag Team Championship з бай-іном 10 000 доларів. До всього Курганов і Борі ще й активно займаються благодійністю. Вони є засновниками фонду Raising for Effective Giving, куди активно залучають і інших покеристів. Пара майже не розлучна. Обоє обожнюють подорожувати тож, звісно, роблять це разом. Один з улюблених напрямків – фестиваль Burning Man, що кожного року відбувається впродовж 8 днів посеред пустелі блек-Рок у США. А ще обоє мріють злітати у космос!



Курганов і Борі / фото: azartnews



Курганов і Борі / фото: azartnews



Курганов і Борі / фото: azartnews

Джейсон Мерсьє і Наташа Мерсьє

Джейсон – один із найуспішніших покеристів 21 століття. В його активі 5 браслетів WSOP і понад 19 мільйонів доларів призових. Його дружина Наташа, може похвалитися куди меншими, утім все одно солідними досягненнями (1,2 мільйона доларів призових). До слова, освідчився Джейсон одразу після найбільшого виграшу у кар’єрі дружини. Наташа фінішувала третьою на одному з турнірів WSOP-2016, за що отримала понад 300 тисяч доларів, а за мить після цього ще й обручку. Пара виховує уже двох дітей, які стали головним пріоритетом подружжя, посунувши покер. Нині Джейсон та Наташа не так часто сідають за покерний стіл, утім і повністю прощатися з улюбленою справою не планують.



Подружжя Мерсьє / фото: azartnews



Подружжя Мерсьє / фото: azartnews



Подружжя Мерсьє / фото: azartnews