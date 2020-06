Найграндіозніша щорічна покерна серія WSOP у 2020 році вимушено перебралась в онлайн. Багато хто сприйняв цю новину із негативом, не бракує і тих, кому такий формат до смаку. Так чи інакше, у вересні ми перегорнемо безпрецедентну сторінку в історії Всесвітньої серії, яка за півстоліття побачила чимало унікальних епізодів.

Всесвітня серія імені Філа Хельмута

У американського покерного професіонала Філа Хельмута ціла армія хейтерів. Утім, важко не погодитись із тим фактом, що "Poker Brat" залишив вагомий відбиток в історії гри, насамперед це стосується Всесвітньої серії покеру.

Читайте також: Покеристи не зможуть ховатися за нікнеймами на WSOP online

Саме Хельмуту належить одразу кілька рекордів WSOP: він приміряв 15 браслетів Всесвітньої серії, побував за рекордними 62-ма фінальними столами і найбільшу кількість разів потрапляв у гроші – 151 ITM.



Філ Хельмут. Фото: ESPN

Поповнити свій вражаючий послужний список Хельмут має намір цього літа. Попри те, що американець практично не грає в онлайні, запевнив, що не пропустить баталій за віртуальними столами. Філ заздалегідь забронював собі номер у Лас-Вегасі на цілий місяць, аби долучитись до WSOP online 2020.

"Чарівник", який "пограбував" Лас-Вегас

Антоніо Есфандіарі на Всесвітній серії покеру виграв лише 3 браслети. Утім, американець іранського походження гордо носить звання гравця, який заробив впродовж виступів на WSOP найбільшу купу грошей. Левову частку із майже 22 мільйонів доларів "чарівник", щоправда, виграв в одному турнірі.



Антоніо Есфандіарі. Фото: wsop.com

На WSOP 2012 року перемога у битві мільйонерів – турнірі Big One for One Drop – принесла Есфандіарі 18,35 мільйона доларів призових. А це ще один рекорд – найбільший виграш в одному турнірі Всесвітньої серії.

Володар потрійної корони WSOP

Ще одне унікальне досягнення на Всесвітній серії, навряд чи вдасться комусь бодай повторити. Американець Стю Ангер, якого вважають одним із найталановитіших покеристів в історії гри, завоював аж 3 браслети Головної події WSOP. А свій другий і третій титули чемпіона світу здобув з інтервалом у 16 років.

Протистояння поколінь

3-разовим чемпіоном Main Event WSOP можна вважати і одного із патріархів гри Джонні Мосса. Утім, перший титул в історії серії дістався американцю без боротьби – найкращим у світі його визнали законодавці WSOP. Щоправда, і Мосс без рекорду не залишився. Свій третій Main Event у 1974 році техасець виграв незадовго до 67-го дня народження, і досі залишається найстаршим чемпіоном світу з покеру.



Джо Када. Фото: wsop.com

У новому тисячолітті в грандіозному турнірі за 10 000 доларів балом править молодь. Саме представнику нового покоління Джозефу Каді підкорилась Головна подія у 2009 році. Американець здійснив свою мрію ще до 22-го дня народження і є наймолодшим чемпіоном світу в історії.

Не чоловіками єдиними

Бажаними гостями за столами WSOP завжди були і жінки, які приїжджали до Лас-Вегасу аж ніяк не тринькати гроші. Одразу троє дам завоювали тут по три чемпіонські браслети. Мова про Барбару Енрайт, Нані Долісон та Ванессу Селбст.



Ванесса Селбст. Фото: pokernews.com

Остання, крім звитяг на Всесвітній серії, може похизуватись званням найуспішнішої покеристки в історії. Покерну кар’єру Ванесса Селбст уже завершила, утім, час від часу демонструє, наскільки скучила за професією. Ймовірно, і до WSOP online 2020 американка не буде байдужою.

Український слід на Всесвітній серії

Всесвітня серія покеру фестиваль багатонаціональний, не бракує у протоколах турнірів і українських прапорів. Наші покеристи приміряли 7 браслетів WSOP (три з них на WSOP Europe), а Олексій Ковальчук є єдиним мульти-чемпіоном із українським паспортом. Близькими були українці і до найпрестижнішого трофею – перемоги на Main Event. За 7 кроків від трофею у 2011 році зупинився Антон Макієвський. У 2018-му зачарована восьма позиція не пустила до титулу і нашого Артема Металіді.



Олексій Ковальчук. Фото: wsop.com

Онлайн формат турніру, який допоможе гравцям вирішити чимало логістичних проблем, відкриє додаткові можливості і перед нашими покеристам. Тож є підстави сподіватись на оновлення вищеперерахованої статистики. Уболіваємо за українців на WSOP 2020 з 1-го липня по 6-те вересня.