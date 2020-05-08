Талановитий білорус продовжує багатіти під час карантину

Зірковий білоруський покерист Микита Бодяковський виграв чергові солідні призові у 2020-у році.

Нагадаємо, Микита ще до спалаху коронавірусу та оголошення карантину встиг непогано заробитиу живих турнірах. Він входить до трійки найуспішніших гравців цього року.

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Та навіть під час самоізоляції білорус продовжує багатіти. Він потрапив у призи онлайн-турніру хайролерів. Бай-ін у змагання коштував 5 200 доларів. Загалом івент зібрав 225 входів. Це гарантувало чималий призовий фонд — 1 мільйон 125 тисяч доларів.

Бодяковський посів п’яте місце у турнірі і заробив майже 62 тисячі "баксів". На шостій сходинці вилетіла Кірстен Бікнел. Вона отримала 47 тисяч доларів.

А тріумфатором турніру став австрійський покерист Паскаль Хартман. Він став багатшим на майже 206 тисяч "зелених".