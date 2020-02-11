Телепат у покері: історія Даніеля Негреану

Даніель Негреану – один із найвідоміших професійних покеристів у історії цієї гри і точно найбільш медійний. Навряд чи знайдеться людина, що бодай поверхнево цікавиться покером, та ніколи не чула про Негреану.

Даніель – канадець, утім із румунським корінням. Народився він у 1974 році. У 15 років навчився грати у покер, а вже у 21 перебрався до Лас-Вегаса та вирішив розпочати професійну кар’єру.

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У 1998 році Негреану виграв свій перший браслет WSOP, ставши на ту мить наймолодшим кому вдалося подібне. Звідси і найвідоміше прізвисько канадця Kid Poker (Малюк покерист). Загалом же Даніель виграв уже 6 браслетів Світової Серії. Утім, навіть це – лише невелика частина його успіхів у покері. Впродовж аж чотирьох років (2015-2018) Негреану очолював список найуспішніших турнірних гравців у історії. Нині із кар’єрними виграшами у понад 42 мільйони доларів канадець посідає третю сходинку (після Бріна Кенні та Джастіна Бономо) і не втрачає надії повернути собі першість.



Даніель Негреану – член Залу Слави Покеру / PocketFives

У 2014 році Негреану став членом Залу Слави Покеру. Він автор безлічі статей про покер та активно веде блог, де ділиться деталями життя професійного покериста, та дає чимало цікавих порад новачкам. Крім того Даніель, як і більшість канадців, великий фанат хокею. Зокрема, він один із акціонерів клуб NHL "Лас-Вегас Ґолден Найтс". Покерист встиг спробувати себе навіть у Голлівуді. Негреану отримував епізодичні ролі у фільмах "Везунчик", "Тільт", "Королі Покеру", "Штука", "Люди Ікс: Початок. Росамаха", та інші.

Проте, чи не головна фішка Даніеля Негреану, яка свого часу зробила із нього легенду покеру – це уміння читати суперників. Не один раз на великих турнірах канадець буквально вгадував карти своїх опонентів. Та це краще побачити на власні очі.