Тисячі гривень у новому покерному турнірі: де заробити гроші ввечері

Шанувальники турнірного покеру отримали новий щоденний топ-івент PokerMatch Daily Grand зі стартовим внеском 220 гривень і гарантованим призовим фондом 200 000 гривень!

Найбільший український покер-рум PokerMatch продовжує насичувати змагальну програму онлайн! З 6 травня о 20:00 в щоденному розкладі з’явився новий захопливий турнір із солідною гарантією у 200 000 гривень!

У PokerMatch Daily Grand у кожного гравця є можливість увійти до турніру 4 рази, а також поповнити свої запаси фішок завдяки ребаям та аддонам.

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Така цікава структура відразу привернула увагу любителів і професіоналів. Перший турнір PokerMatch Daily Grand зібрав одразу 264 000 гривень призового фонду, а вже наступного дня це досягнення було перевершено і покеристи розіграли вже 277 000 грн призових! Переможці турнірів отримали 44 000 та 53 000 гривень призових відповідно. Чудовий результат для "новачка" турнірної сітки!

Ще однією перевагою нового турніру є можливість виграти п'ятизначні призові без особливих витрат, адже в нього можна відібратися за допомогою сателітів, внесок у які починається від 5 гривень!

Тим часом, все більше гравців щосуботи беруть участь у цікавому тренуванні з великими виграшами — турнірі Saturday Workout. Цієї суботи, 9 травня, призовий фонд у ньому складе 100 000 гривень, а позмагатися за нього можна буде за невеликий бай-ін у 11 грн. Потрібно зміцнити покерні м'язи? Реєструйся в Saturday Workout 11kg і доведи, що саме ти — найкращий спортсмен у румі!

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