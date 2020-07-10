Визначати найкращих в інтелектуальній грі в розрізі десятиліть – справа невдячна. Змінюються покоління, стилі гри, зростають призові. Утім авторитетне видання Cardschat таки спробувало, створивши своєрідну систему оцінювання.

До рейтингу видання не потрапили чимало сучасних зірок гри. Відтак список є насамперед констатацією минулих заслуг гравців і їх видатних результатів впродовж тривалої кар’єрної дистанції. Крім того, до уваги беруться результати виключно в "живій" грі.

Покер почав активно розвиватись і набувати публічного визнання з початку 70-х років минулого століття, тож рейтинг охопив майже півстолітню генерацію гравців. А визначати найкращих вирішили за кількома критеріями, нараховуючи бали.

Від 3-ох до 12-ти очок покеристи отримали за призові, здобуті у турнірах з бай-іном до 50 000 доларів. 4 бали – за кожен браслет WSOP, 0,25 бала – за ITM WSOP, 3 очки – за титул на WPT, 2 за потрапляння на фінальний стіл в рамках Світового покерного туру. 5 додаткових балів нарахували гравцям, які успішно виступали впродовж десятиліття. У 8 очок оцінили перемогу у головній події WSOP, у 3 – на Poker Players Championship.



Джонні Чен, Дойл Брансон та Філ Хельмут. Фото: wsop.com

10 – Джастін Бономо (58 балів)

9 – Джонні Чен (65.75)

8 – Дойл Брансон (71.25)

7 – Джон Джуанда (72)

6 – Кріс Фергюсон (76.75)

У підсумку, до десятки найкращих гравців в історії не потрапив Брін Кенні – покерист із найбільш солідними призовими в офлайн турнірах (56,4 мільйона доларів). Натомість, топ-10 замкнув його найближчий переслідувач Джастін Бономо (49,1 мільйона доларів).

Крім молодих мільйонерів, на провідних ролях списку – легендарні представники старої генерації. Дворазові чемпіони світу Джонні Чен та Дойл Брансон окупували 9-ту і 8-му сходинки, відповідно. Ще один володар браслету WSOP Main Event Кріс Фергюсон – на шостій позиції.

Солідна компанія зібралась і у топ-5 рейтингу найкращих покеристів в історії. Майкл Мізракі, Філ Айві, Ерік Сайдел, Даніель Негреану. Ну а на вершині, як би не крутили носом скептики, його величність – Філ Хельмут.



Філ Хельмут. Фото: wsop.com

5 – Майкл Мізракі (85.25 балів)

4 – Філ Айві (100.75)

3 – Ерік Сайдел (106.5)

2 – Даніель Негреану (111.75)

1 – Філ Хельмут (135.75)

Очевидно, що переможець рейтингу Філ Хельмут уже давно не може складати гідну конкуренції новій генерації гравців. Утім, більш ніж 30-літня кар’єра і десятки регалій ветерана заслуговують на повагу та визнання.