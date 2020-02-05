Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році

Для успішної гри в покер потрібно не лише добре знати правила, вміло використовувати різні стратегії та розгадувати плани опонентів. Не менш важливими є комфорт за столом (реальним чи віртуальним) та впевненість у тому, що зможеш без проблем отримати власний виграш.

Пропонуємо огляд найбільш популярних онлайн-платформ для гри в покер, які добре зарекомендували себе, зокрема, на українському ринку.

PokerMatch

Популярний покер-рум, який уже четвертий рік працює спеціально для гравців з України. PokerMatch пропонує аж 12 видів бонусів для своїх новачків.

Для гравців із невеликим банкролом є можливість через численні сателіти кваліфікуватись навіть у турніри масштабних серій. Загальний призовий фонд деяких із них становить десятки мільйонів гривень.

Читайте також: Як розбагатіти з нуля: стратегії гри у фріролах

Також у румі проходить багато акцій для початківців та кеш-гравців найнижчих лімітів. Найдешевша гра – від 0,02 грн!

На PokerMatch, окрім традиційних Холдему й Омахи, є можливість вигравати солідні призові в турнірах та кеш-грі із китайського покеру.

За кеш-столами Холдема та Омахи гравці можуть зірвати бед-біт джекпот. Також великий джекпот може випасти у швидких Windfall-турнірах.

Крім того, українська платформа слугує трампліном і для успішної гри в офлайні. PokerMatch дає можливість відібратися на серії "живих" турнірів, які відбуваються в Україні та за кордоном.

Валюта гри – гривня. Депозити в гривні, доларах та євро. Діапазон бай-інів у турніри – від 0 (фріроли) до 1100 гривень. Онлайн – 5 тисяч гравців. Мінімальна сума депозиту – 1 гривня, кеш-ауту – 250 гривень. Рейкбек – до 40%. Зручний мобільний додаток. Цілодобова служба підтримки.

Головні фішки:

гра на гривню

12 різновидів бонусів для новачків

різноманітні акції для початківців та регулярів

турнірні серії з великими гарантіями

PokerStars

Лідер на ринку онлайн-покеру. Головний козир PokerStars – велика кількість турнірів зі значними призовими фондами. Подекуди, під час великих покерних серій (WCOOP, SCOOP), призовий фонд окремого турніру може становити кілька мільйонів доларів. Крім того, PokerStars завдяки сателітам дає можливість найбільш амбітним гравцям брати участь у популярних "живих" серіях.

Водночас до новачків рум є не надто привітним. Тут відсутні будь-які бездепозитні бонуси та не надто багато фріролів. Крім того, поле гравців на PokerStars дуже сильне, що робить життя початківців вкрай непростим.

Водночас PokerStars пропонує найбільше на ринку розмаїття ігор та лімітів. Крім того, софт покер-руму є найякіснішим серед конкурентів.

Валюти гри – долар, євро. Середній добовий онлайн – 55 тисяч гравців. Мінімальна сума депозиту – 5 доларів, кеш-ауту – 100 доларів. Мобільний додаток: IOS та Android.

Головні фішки:

солідні призові

великий вибір ігор та лімітів

понад 15 років досвіду на ринку

PartyPoker

Один зі старожилів серед покер-румів, який у грі ще з 2001 року. Авторитетний бренд, якому довіряють гравці у всьому світі.

Основну ставку PartyPoker робить на багатостолові турніри. Хоча, звісно, тут досить легко можна знайти і кеш-ігри з лімітами від 1-2 центів до 200-400 доларів, і популярний нині "швидкий" покер. Рум опирається насамперед на своїх постійних гравців, яким пропонує чимало бонусів. Для новачків їх відчутно менше. Party Poker – одна з небагатьох платформ, яка дає можливість використовувати покерні трекери.

Як і PokerStars, PartyPoker кілька разів на рік організовує масштабні серії МТТ-турнірів із великими призовими фондами. А бай-ін на окремий івент може сягати 25 000 доларів. Мінімальний вступний внесок на турнір (не враховуючи фріролів) – 22 центи.

Валюта – американський долар. Онлайн – 10 тисяч. Мінімальна сума депозиту і кеш-ауту – 10 доларів. Поле гравців – вище середнього рівня майстерності. Мобільний додаток: IOS та Android.

Головні фішки:

масштабна турнірна сітка

невелика сума мінімального депозиту і кеш-ауту

софт підтримує використання покерних трекерів

888poker

Цей рум приваблює початківців, адже дарує бездепозитний бонус – 88 доларів. Щоправда, новий гравець отримує всю суму невеликими частинами раз на день. Ще один плюс для новоприбулих – багато фріролів.

Крім того, платформа організовує щоденні турніри для гравців різного рівня майстерності, а також пропонує відібратись на більш дорогі івенти завдяки сателітам, починаючи з бай-іну в 1 цент.

Кеш-ігри також розраховані на покеристів із різним банкролом – ліміти від 1-2 центів до 500-1000 доларів.

Валюта – американський долар. Онлайн – 8 тисяч. Мінімальна сума депозиту й кеш-ауту – 10 доларів. Мобільний додаток: IOS та Android.

Головні фішки:

бездепозитний бонус

багато фріролів і недорогих турнірів

можливість транзакцій між гравцями

GGПокерок

Покер-рум із масштабної азійської мережі GGnetwork стрімко завойовує європейський ринок, тож новачкам пропонують щедрий бонус на перший депозит – 1000 доларів. Суму можна отримати частинами упродовж 180 днів у вигляді рейкбеку. Бонуси гравцям доступні також завдяки десятку різноманітних акцій.

GGПокерок пропонує велику кількість турнірів різного діапазону бай-інів – від фріролів до івентів зі стартовим внеском у 500 доларів. Поле гравців доволі слабке, багато покеристів з Азії.

Валюта GGПокерок – американський долар. Мінімальний депозит і сума виведення коштів – 10 доларів. Онлайн – 15 тисяч гравців. Поле гравців доволі слабке. Мобільний додаток: IOS та Android.

Головні фішки: