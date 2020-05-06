Тренер "Роми" забороняв Тотті грати в покер: все закінчилося бійкою

Легенда "Роми" та загалом італійського футболу Франческо Тотті розповів про один з найскандальніших епізодів своєї кар’єри — бійку з Лучано Спалетті.

Гучний конфлікт відбувся у 2016-у році. Перед важливим поєдинком чемпіонату Італії проти "Аталанти" Тотті разом з іншими лідерами команди П’янічем, Маноласом та Наінголаном грали в покер (пристрасть Франческо до цієї гри широко відома, раніше Імператор Рима навіть брав участь у благодійному турнірі). Все було би гаразд, але гра затягнулася за опівніч. І це страшенно не сподобалося Лучано Спалетті. Виявилося, що тренер чатував на гравців ззовні.

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"Рома" програла "Аталанті" 2:3. Тотті відіграв класно: в його активі гол та результативний пас. Але це не врятувало капітана від гніву наставника:

Досить! Ти прикидаєшся лідером, а сам допізна граєш карти. І це попри мою заборону. З мене годі! Ти повинен піти!

Спалетті верещав, Тотті не стримався. Спалахнула сутичка. Врешті їх змогли розтягнути лише футболісти.

Лучано хотів вижити Франческо з команди. Та врешті залишити столицю Італії довелося саме тренерові. Тотті ж навіть після завершення кар’єри гравця залишився працювати в "Ромі" директором. І лише у 2019-у році він пішов з клубу, якому служив майже 30 років.