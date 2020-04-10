Тренуйтесь і заробляйте круті призові в нових покерних онлайн-турнірах

У здоровому тілі – здоровий дух! Український покер-рум PokerMatch запрошує на турніри Saturday Workout з гарантіями до 200 000 гривень!

Чудова новина для прихильників спортивного покеру! З 11 квітня PokerMatch відкриває спеціальні суботні тренування в турнірах Saturday Workout! Початок івентів – о 19:30 за Києвом, і явка на них обов'язкова!

Кожен спортсмен зможе розім'ятися в турнірах з бай-іном 11 гривень і гарантією 100 000 гривень, а потім зробити підхід до "головної ваги" івенту – зі стартовим внеском 22 гривні та гарантією 200 000! Усі турніри пройдуть у форматі ре-ентрі, без ребаїв і аддонів.

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Saturday Workout дає новачкам прекрасну можливість спробувати свої сили в серйозних турнірах, не витрачаючи зайвих коштів, адже PokerMatch організував сателіти з бай-інами від 50 копійок! Жодне зусилля не пропаде дарма, оскільки невикористані квитки будуть обміняні на турнірні гривні!

Повний розклад подій Saturday Workout у квітні можна побачити на офіційному сайті PokerMatch.

Грайте в покер і будьте здорові! Хай щастить!

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