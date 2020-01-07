Треш-ток покерних мільйонерів: скандальний Люк Шварц прийняв виклик Філа Гальфонда

Зірка гри Філ Гальфонд отримав останнього опонента у власному парі. Одіозний Люк Шварц прийняв виклик, але висунув свої умови.

Нагадаємо, восени Гальфонд кинув виклик гравцям за високими лімітами. Суть така: відіграти проти нього хедз-ап у 50 тисяч рук і залишитися в плюсі.

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З тими чи іншими правками в регламенті на гру погодилися такі відомі покеристи як Даніель Кейтс та Білл Перкінс. А також онлайн-гравці з ніком "VeniVidi1993" і "Actionfreak". Останнім суперником Філа став британець Люк Шварц. Він, у вже фірмовій дещо хамській манері, прийняв виклик. Шварц у твітері написав:

Чому Філ Гальфонд просуває ці дурнуваті Челленджі? Нікого не цікавить, чи здатен ти перемогти в онлайні "venividi", граючи цю дурну омаху. Пропоную битися в мікс-грі з будь-яким лімітом на твій вибір. Я проти тебе, на моїх умовах.

На відповідь американця, відзначимо, набагато коректнішу, довго чекати не довелося:

Привіт, Люк! З новим роком. Дякую, що цікавишся Galfond Challenge! Яка чудова ідея! Ми можемо зіграти в 8-game на ставках 1$ K/2$ K, але мені незручно приймати ставки від тебе, тому пропоную 1.1К : 1 Поєдинок у 15 000 роздач.



Філ Гальфонд. Фото: pokernews

Відзначимо, Шварц має напрочуд суперечливу репутацію у світі покеру. Люк не лізе за словом до кишені і часто дозволяє собі міцні словечка у бік суперників. Прямо за покерним столом, під час гри або й позаочі — в інтерв’ю виданням. Зокрема, він звинувачував Дугласа Полка у тому, що той махлює під час гри в інтернеті (мовляв, замість нього насправді грає хтось інший). Тоді Шварца підтримав навіть Даніель Негреану.