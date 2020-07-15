На PokerMatch оголошено новий раунд крутої покерної битви. В суботу Євген Качалов чекає нових суперників за столами швидкого покеру!

Амбасадор PokerMatch знову готовий до бою! В суботу, 18 липня, Євген Качалов проведе майстер-клас за буст-столами Техаського Холдему з лімітами 2,5/5 і 10/20 гривень та продемонструє всі навички, які опанував за довгі роки практики. Кожен гравець зможе внести бай-ін і показати, хто найсильніший у Холдемі!

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А ще під час сесії Качалова з 13:00 до 16:00 PokerMatch роздаватиме подарунки. За спеціальними бустовими кеш-столами Flush fishing with Katchalov гравцям треба буде лише зібрати одномасну комбінацію, в якій будуть задіяні обидві кишенькові карти, та отримати миттєву нагороду! ЇЇ розмір залежить від ліміту: на 2,5/5 грн — 25 гривень, а на 10/20 грн — 100 гривень. Доходити до шоудауну зовсім не обов'язково!

Зверніть увагу! Для того щоб стати учасником цієї акції, потрібно зареєструватися в ній самостійно! Для цього перейдіть у розділ "Акції", виберіть Flush fishing with Katchalov і натисніть кнопку "Взяти участь".

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