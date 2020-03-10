Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії

Суперуспішним для українських покеристів став турнір Monsterstack із бай-іном 350 євро та призовим фондом 380 000 євро, у рамках престижної серії WSOP Circuit, що відбувається у чеському Розвадові. Покерні баталії зібрали аж 1211 учасників і одразу три перші позиції серед них дісталися українцям – бронзовому призеру чемпіонату України з покеру Михайлу Сезоненку, Антону Якушку та Валерію Фірстенку.

На фінальному столі зійшлися представники 7 різних країн, утім тріо українців одним за одним позбулося усіх опонентів. Коли ж за столом залишилися тільки "свої" першим покинути його довелося Валерію Фірстенку. Його 78 не змогли "переїхати" JJ Якушка. За третє місце Фірстенко заробив 26 850 євро.

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У хедз-ап із величезною перевагою у фішках зайшов саме Якушко: 92 мільйони, проти 26 мільйонів у Сезоненка. Утім, вже за дві перші роздачі Михайло суттєво скоротив це відставання, а згодом і вирвав перемогу у тривалому двобої. Хедз-ап тривав більше години, а у вирішальній роздачі Сезоненко своїми KJ переїхав QQ Якушка. Михайло разом із чемпіонським перстнем заробив 70 000 євро, а Антонові дісталося 38 000 євро. Окрім того, усі троє українців отримали квитки на Main Event WSOPE вартістю 10 300 євро.



Михайло Сезоненко – чемпіон WSOP Circuit / фото: King's Resort

Загалом же до призової зони (127 учасників) потрапили аж 10 українців. Окрім трьох тріумфаторів це: Денис Мудрицький (15-те місце/3100 євро), Станіслав Колодонос (24/1750), Ренат Богданов (26/1750), Вадим Сенічкін (82/80), Вадим Бабісов (92/800), Ярослав Шкляр (96/700), Арсеній Гвоздецький (111/700).