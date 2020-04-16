Турнір PokerMatch Million – спробуй свої сили в битві за мільйон!

У найбільшому українському покер-румі PokerMatch — чергова грандіозна подія! Супертурнір PokerMatch Million найближчої суботи знову відкриє двері для всіх бажаючих. Буде гаряче!

Старт мільйонника намічено на суботу, 18 квітня, і рівно о 20:00 за київським часом гравці займуть свої місця за покерними столами, щоб визначити нового чемпіона одного з найбільших українських покерних івентів!

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Як і всі супертурніри на PokerMatch, PokerMatch Million може похвалитися унікальними особливостями. Його правила не передбачають ребаїв або аддонів, а кількість повторних входів обмежена чотирма. Крім того, покеристи, які зареєструються в турнірі до його початку, отримають на 25% більше фішок, а це чудова можливість продемонструвати свій скіл! Для участі в мільйоннику необхідно внести бай-ін у розмірі 1 100 гривень або здобути квиток в одному зі щоденних відбіркових сателітів.

Тож не дивно, що подібні турніри привертають підвищену увагу серед гравців. Кількість учасників мільйонника постійно зростає, і минулий турнір вже подолав позначку в 1 142 входи та 1 142 000 гривень призового фонду. Його переможцем став досвідчений регуляр Влад "betman95", заробивши за вечір понад 137 000 гривень! Гарний виклик для амбітних покеристів, чи не так?

До речі, за перипетіями боротьби в PokerMatch Million ви зможете стежити в прямому ефірі у Twitch — на стрімі чарівної Альони "alohahaloha".

Що ж, битва буде спекотною, але за такі призи варто поборотися! Реєструйтеся в турнірі PokerMatch Million просто зараз і зробіть покерну мрію реальністю!