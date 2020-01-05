Турнір Серії PokerMatch у Харкові допоміг Ендрю Хіллсу встановити покерний рекорд 2019-го року

Британський професіонал Ендрю Хіллс встановив оригінальне досягнення року, що минув. У 2019-у він 19 разів потрапляв у призи різних турнірів. До того ж, у 18-ти різних країнах планети. Зокрема, й в Україні.

41-річний британський покерист Ендрю Крістофер Хіллс отримав оригінальну нагороду. Її називають "Flag hunter" ("Полювальник на прапори"). Цю статуетку Ендрю вручили за те, що він об’їздив і головне потрапляв у призову зону на турнірах у найбільшій кількості країн за минулий рік.

Хіллс зіграв у 19-ти державах. Це такі розвинені країни як його рідна Англії, Франція чи США. А також і геть екзотичні Аруба, Сан-Марино чи Мальта.



Ендрю Хіллс. Фото: HendonMob

Діяв Ендрю, варто визнати, з різним успіхом. Одну з п’яти перемог у році британець здобув в Україні.

В лютому Хіллс тріумфував у Харкові. На турнірі Серії PokerMatch UA Millions No Limit Hold'em. А до того ще й потрапив у призи в Омасі.

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Окрім, України у 2019-у році Ендрю перемагав у Сан-Марино, Румунії, Франції та Італії.