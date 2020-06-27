Організатори Світової серії покеру, яку цьогоріч, через пандемію коронавірусу, доводиться проводити в онлайні, оголосили розклад змагань.

Звісно, головне зацікавлення покеристів викликав Main Event. Головний Турнір серії з бай-іном 5 000 доларів стартує 30 серпня і триватиме три дні. ME отримав гарантований призовий фонд у 25 000 000 доларів і це найбільша гарантія для одного турніру в історії онлайн-покеру!

Читайте також: Покеристи не зможуть ховатися за нікнеймами на WSOP online

Загалом же до розкладу потрапили 54 браслетні турніри зі загальною гарантією у 60 000 000 доларів.

Стартує WSOP Online 19 липня і триватиме аж до 6 вересня. Найдорожчим турніром серії стане Poker Players Championship, вхід у який коштуватиме 25 000 доларів, а найдешевшим – BIG 50, позмагатися за браслет у якому можна буде, виклавши за квиток усього 50 доларів.