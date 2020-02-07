Турніри чи кеш-гра: що обрати новачкові в покері

Кеш чи турніри? Більшість гравців, які вперше відкривають покерний клієнт, ставлять перед собою це питання, а деякі професіонали не можуть знайти відповідь упродовж цілої кар’єри. Спробуємо виділити основні відмінності між двома головними дисциплінами в покері й оцінити переваги кожної з них для покеристів-початківців.

Кеш-гра

Кеш — один з видів покеру, який грають з довільним стартовим стеком без жодних часових рамок. Щоправда у кеш-грі є чимало нюансів для новачків, у яких не завадить розібратись.

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Переваги для новачків:

Свобода дій. За регламентом цієї покерної дисципліни гравця не обмежують у часі, який він проводить у грі. Можна сісти за стіл у будь-який зручний момент, а відповідно і покинути його. Професіонали мають можливість скласти гнучкий розклад робочого дня, а любителі — пограти в обідню перерву.

Вибір столу. Традиційна кеш-гра пропонує покеристові самому вибрати місце де сісти. Не подобається іконка суперника, чи він заважає грати? Просто відкрийте будь-який інший стіл. Якщо ж не бажаєте гаяти час — спробуйте популярний формат буст-покеру, де столи змінюються автоматично, після того як ви скинули карти!

Стабільний стек. На відміну від турнірів, де розмір стеку може танути зі зростанням рівня блайндів, у кеші завжди можна докупити фішки. А відтак залишитися у грі, щоб реалізувати свою перевагу над слабким опонентом.

Низький фактор удачі. Як відомо, покер — гра майстерності, а кеш якнайкраще підпадає під це визначення. Отримавши необхідні навички, гравець може мінімізувати втрати та мати стабільний дохід.



Кеш-гра. Фото: gameofpokeronline

Складно для новачка:

Труднощі у засвоєнні. Саме ця дисципліна є найскладнішою для новачка, оскільки її засвоєння потребує досить тривалого часу. Гравець, який лише починає грати в кеш, мусить докласти неабияких зусиль для того, щоб піднятися до високих лімітів.

Висока конкуренція. Привабливість кеш-гри посприяла народженню цілого покоління онлайн-професіоналів, які володіють глибокими знаннями та величезним досвідом. Знадобиться не одна сотня годин наполегливої практичної і теоретичної роботи для того, щоб зрівнятися з ними.

Професійні навички. У світі сучасного покеру в кеш-грі неможливо заробляти великі гроші без математичного розумового складу, витривалості, працелюбності, педантичності і неймовірної відданості улюбленій справі.

Турніри

Турнірна гра, або MTT (Multi-Table-Tournaments) — популярний вид покеру, в якому величезна кількість учасників змагається за певний призовий фонд. Мета турнірного гравця — дістатися фінального столу і зібрати усі фішки. Головною відмінністю МТТ від кеш-гри є його спортивна складова і неймовірна динамічність, що приваблює тисячі амбітних новачків.

Але турнірний покер, як і будь-яка інша гра, має величезну кількість унікальних особливостей, про які мова піде далі.



Багатостолові турніри. Фото: WSOP

Переваги для новачків:

Великі виграші. В турнірному покері на кону часто стоять чималі призові. Часто перемога дає можливість в кілька сотень, а то й тисяч разів примножити суму вступного внеску.

Простота. МТТ відрізняються від кеш-дисциплін тим, що вони не потребують особливих навичок для плюсової гри. Скажімо, для успішного старту в дешевих турнірах достатньо базових знань, які не завадить приправити спостережливістю та дисципліною.

Багато слабких гравців. Турнірний покер приваблює тисячі новачків, які не володіють необхідними навичками. У мікро-лімітних МТТ складно зустріти сильного опонента, що робить їх непоганим вибором для початку кар’єри.

Популярність. Майже всі турнірні гравці світового класу є медійними особистостями і мають величезну армію прихильників. За фінальними столами найкрупніших івентів спостерігають мільйони глядачів, тоді як імена кеш-гравців часто відомі лише вузькому колі.

Складно для новачка:

Дефіцит особистого часу. Турнірні гравці змушені просиджувати в кріслі величезну кількість часу. Окрема подія може затягнутись на кілька годин, а то і днів, а перерви в процесі гри – рідке і нетривале явище. Розпочавши покерну сесію, майже неможливо передбачити час її закінчення, тому професіонали фактично стають заручниками улюбленої дисципліни.

Психологічний аспект. Специфіка МТТ передбачає тривалі періоди невдач, що є суттєвим викликом для психологічної стійкості початківця. Далеко не кожен новачок здатний витримати напругу і повернутись на переможну стежку.

Різноманіття навичок. Турнірні професіонали мусять засвоїти велику кількість специфічних навичок, які практично відсутні у кеш-грі. Це і стратегія коротких стеків – гра на баблі (перед призовою зоною турніру), і усвідомлення фактору ICM (гри у призах) і ще купа дрібних речей, які дозволяють перегравати сильних опонентів. Однак навіть міцна теоретична база не стане гарантією перемоги через високу дисперсійну складову турнірів.



Багатостолові турніри. Фото: WSOP

Яку дисципліну обрати?

Однозначної відповіді на це питання нема. Якщо ви працелюбні, амбітні та готові вкладати час у навчання — кеш стане найкращим рішенням. Якщо ж вас приваблює змагальний аспект і можливість відмітитися за телевізійним столом Світової серії покеру (WSOP) — займайте місце за одним із турнірних столів. До того ж не варто забувати, що деякі професіонали є універсальними гравцями, демонструючи чудові результати в обидвох дисциплінах!

Тільки спробувавши власні сили в різних ігрових форматах, можна прийняти виважене рішення. Тому запасіться терпінням та зробіть перший крок у захопливий світ покеру!