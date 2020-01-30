Турніри, які можуть зробити вас дуже багатим — WSOP оголосила дати змагань за високими лімітами

Організатори Всесвітньої серії покеру (World Series of Poker) оприлюднили повний календар фестивалю 2020-го року. Змагальний графік доповнили дев’ятьма турнірами хайролерів.

Тож на WSOP-2020 буде дев’ять турнірів з ціною за вхід від 50-ти до аж 250-ти тисяч доларів. Ці змагання відбуватимуться з 29-го травня і до 11-го липня.

Навіть у цьому суперсписку дорогих турнірів виділяється подія, яка стартує 27-го червня. Super High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed. Бай-ін — 250 тисяч доларів.



WSOP. Фото: Cardschat

Нагадаємо, на початку цього року організатори вже оголошували календар WSOP, зокрема, розповідали про кілька нових турнірів.

Загалом на Всесвітній серії покеру-2020 буде 17 нових подій. Мейн Івент стартує першого липня. Титул чемпіона Головної Події захищатиме Хосейн Енсан, який тріумфував тут минулого року. Тоді він виграв 10 мільйонів доларів.

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51-а Всесвітня серія покеру стартує 26-го травня.