Турнірна битва за мільйони гривень призових увесь вікенд на PokerMatch

Ставки збільшено, панове! З 1 по 3 травня гравці найбільшого українського руму зможуть взяти участь у турнірі PokerMatch Million і серії PKO High Roller! Всього за один вікенд буде розіграно 2 500 000 гривень!

Український покер-рум PokerMatch продовжує свій марафон яскравих покерних серій! Цього вікенду на гравців чекає серія PKO High Roller, у рамках якої буде зіграно топ-турнір PokerMatch Million із гарантією 1 000 000 гривень!

Хайролер-серія складається з 10 турнірів з Холдему, Омахи та Китайського покеру з бай-інами від 1100 до 11 000 гривень. Як завжди, гравці зможуть збільшити свій прибуток у додаткових акціях, і цього разу на покеристів чекає PKO High Roller Турніроманія з призовим фондом у 100 000 гривень. Отримуйте очки за кожного вибитого опонента й збільшуйте свій банкрол!

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Турніри PKO High Roller пройдуть у форматі прогресивного нокауту з ре-ентрі, за винятком топ-івенту PokerMatch Million, який стартує в суботу, 2 травня, о 20:00.



PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

Правила мільйонника лишилися без змін: баунті, ребаїв та аддонів не буде, а кожен гравець зможе зробити не більше чотирьох входів. Ті покеристи, які захочуть збільшити свою перевагу, матимуть нагоду зареєструватися в турнір до його початку й отримати збільшений стек. Гарантований призовий фонд у 1 000 000 гривень теж не змінився, і переможець турніру заробить шестизначну суму за один вечір!

З повним розкладом усіх турнірів можна ознайомитися на офіційній сторінці серії на сайті PokerMatch.

Перший вікенд травня — чудовий привід вписати своє ім'я на один із чемпіонських кубків серії PKO High Roller! Грайте й перемагайте!

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