Турнірний покер переміг пандемію

Після кількамісячної паузи викликаної всесвітньою пандемією коронавірусу COVID-19, покер усе активніше повертається до життя.

Вже в кількох країнах можна зіграти у кеш-ігри, а з наступного тижня повернутися до улюбленої справи зможуть і майстри турнірів.

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Для цього доведеться завітати до Чехії. Казино King’s Resort у містечку Розвадов (яке справедливо все частіше називають європейською столицею покеру) стане майданчиком для серії турнірів The Big Week. Перші змагання стартують тут наступного понеділка 25 травня. Це буде турнір із гарантією 3 тисячі євро та бай-іном 33 євро. Впродовж невеличкої серії відбуватиметься по одному турніру щодня увесь наступний тиждень.

Тож тепер в українських професіоналів з’явилося ще більше приводів сподіватися на швидке відкриття кордонів, адже King’s Resort є дуже успішним місцем для наших співвітчизників. Зокрема, перед спалахом пандемії у Розвадові якраз набирала обертів престижна серія WSOP Circuit, де вже в перших турнірах українці встигли завоювати кілька високих позицій.