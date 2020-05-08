Турнірний покер. Як стати зіркою в онлайн-грі

МТТ (Multi-Table-Tournaments) – один з найпопулярніших та найперспективніших видів покеру, видовищність якого настільки висока, що найкращі його представники є справжніми спортивними зірками і за кожним їхнім кроком стежать тисячі фанатів.

МТТ містить у собі безліч елементів, властивих іншим дисциплінам, тому його можна сміливо назвати квінтесенцією покеру, яка увібрала в себе найкращі риси найпопулярнішої в світі карточної гри.

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Незважаючи на прості й нехитрі правила, турнірний покер часто спричиняє чимало проблем для новачків, бо через постійну змінність умов вибір оптимальної стратегії виявляється досить складним завданням. Професіонали витрачають сотні годин на вдосконалення покерних навичок, але для успіху на початковому етапі кар’єри в онлайні варто взяти на озброєння лиш декілька простих правил.

Вибір турніру

Уперше відкривши турнірне лобі, новачки губляться посеред розмаїття різних типів МТТ та віддають перевагу здебільшого крупним івентам. У цьому й полягає їхня велика помилка. Щоб зробити правильний вибір, потрібно звернути увагу на три найважливіші параметри, а саме: тип, структура зростання блайндів та кількість учасників події.

Основні типи турнірів

Фрізаут – гравець залишає івент, якщо програє всі свої фішки.

Ребай та ре-ентрі турніри – програвши весь стартовий стек, покерист може зробити так зване ре-ентрі (повторний вхід у турнір) або ребай (докупити фішки).

Нокаут-турніри – в таких івентах за вибивання суперника передбачена спеціальна нагорода, яка додається до основного призового фонду.

Сателіти – це події, в яких головним призом є квиток у дорожчий турнір.

Фріроли – безкоштовні турніри, в яких можна виграти грошову винагороду чи інший цінний приз.

Структура зростання блайндів

За структурою турніри можна умовно розділити на два типи: повільні й швидкі. До повільних івентів відносяться турніри зі звичайною та глибокою структурою, стартовий стек у яких становить 100–200 великих блайндів, а час зростання рівня блайндів лежить у проміжку від 10 до 20 хвилин.

До швидких структур відносяться різні турбо- й гіпертурботурніри, в яких час рівня не перевищує 5 хвилин, а стек – 50 великих блайндів.

Кількість гравців

Невеликі турніри – кількість учасників не перевищує 1000 осіб.

Крупні турніри-мільйонники – кількість учасників сягає кількох тисяч, а часом десятків тисяч гравців.

Судячи з перелічених параметрів, найвигіднішими є невеликі івенти з ребаями чи без, зі звичайною структурою, яка дозволяє реалізувати перевагу над суперником.

Гарним прикладом подібних турнірів є івенти [5k] Long Run, [10k] Great Run та [5k] Freezout Classics Deepstack у найкрупнішому українському покер-румі PokerMatch, який до того ж надає додаткові 25% фішок для гравців, що зареєструються до старту турніру.

Базова стратегія

Базова стратегія МТТ не є жорстким зводом правил, оскільки залежно від поточної стадії турніру покерист змушений грати у певному стилі.

Рання стадія передбачає солідну гру з найкращими стартовими руками, оскільки на початку турніру стеки ще глибокі й учасники мусять поволі нарощувати кількість фішок, намагаючись не вилетіти з гри.

Середня стадія диктує більш агресивну манеру, оскільки значна кількість учасників уже програла чималу кількість фішок і намагається просто потрапити до зони призових виплат. На цій стадії має сенс широко атакувати блайнди пасивних суперників.

Баббл. Гра на бабблі (перед зоною виплат) дуже залежить від кількості фішок у стеку конкретного опонента. Якщо за столом багато гравців із коротким стеком, слід обрати агресивний стиль та примушувати їх віддавати блайнди без бою. Якщо ваш стек нижчий за середній або зовсім невеликий – тайтова гра стане найкращим рішенням.

Пізня стадія. Одразу після того як лопнув баббл і учасники забезпечили для себе мінімальні виплати, багато хто з гравців намагається наростити стек, роблячи серйозні помилки. Власникам великої кількості фішок слід використовувати ці помилки та планомірно нарощувати стек, а тим гравцям, чий стек не дає простору для маневру, слід дотримуватися стратегії олл-ін або пас, намагаючись подвоїтися.

Фінальний стіл. Ця стадія турніру є ключовою, і всі дії гравця повинні бути спрямовані на потрапляння в число найкращих. Саме на фіналці розігруються найкрупніші призові, тому варто приділити велику увагу стратегії опонентів та вибору оптимального рішення у грі з ними.

Висновки

Безсумнівно, турнірна гра вимагає різнобічних знань, що охоплюють багато сфер покеру, від стратегії глибоких стеків до пуш-фолду й хедз-апу. Однак для успішного старту в якості турнірного гравця досить опанувати основи покеру та додержуватись оптимальної стратегії. Дотримуйтесь основних правил турнірного гравця.

Банкрол-менеджмент

МТТ відноситься до дисперсійних дисциплін, тому гравцям слід притримуватись тайтової стратегії ведення банкролу, яка передбачає наявність 80 та більше бай-інів. Наприклад, із банкролом у 1,000 гривень вам не варто грати турніри, дорожчі за 10–15 гривень. При цьому новачки можуть удосконалювати свої навички, не вкладаючи у гру жодної копійки. Йдеться про фріроли, що дають можливість виграти реальні грошові призи без найменшого ризику.

Гарним вибором безкоштовних турнірів можуть похвалитися небагато покер-румів, але PokerMatch є приємним винятком із правил, пропонуючи своїм гравцям насичену сітку щоденних фріролів на будь-який смак.

Грамотний вибір турнірів

Абсолютній більшості гравців слід виважено оцінювати власні сили й віддавати перевагу невеликим турнірам із плавною структурою блайндів, роблячи виняток для найкрутіших серій, які містять величезні призові. До цих турнірів відносяться серії PONT, турнір PokerMatch Million та інші події, перемога в яких здатна змінити життя покериста.

Продумана ігрова стратегія

Вибір підходящої стратегії в тій чи іншій турнірній стадії є одною з найважливіших навичок покериста. Для того щоб досягнути професіоналізму, гравцеві слід приділяти досить часу для вдосконалення майстерності.

В якості навчального посібника можна використовувати VoDи професійних гравців, навчальні ресурси, а також стріми, основним плюсом яких є можливість на власні очі побачити дії покер-про.

Щасти вам у засвоєнні турнірного покеру онлайн! Станьте кращим з кращих у спортивній боротьбі!