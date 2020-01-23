У головному покерному онлайн-турнірі січня розіграють 1 000 000 гривень

Вже найближчої суботи, 25 січня, на PokerMatch покеристи зможуть заробити солідні призові у турнірі PokerMatch Million

25 січня о 20:00 український покер-рум PokerMatch проведе великий покерний онлайн-турнір PokerMatch Million із гарантованим призовим фондом 1 000 000 гривень! Турнір із бай-іном 1 100 гривень відбудеться без ребаїв та аддона, а кожен учасник матиме 4 можливості увійти в гру.

Усі охочі позмагатися за кругленьку суму призових можуть увійти в турнір напряму або відібратися у нього в численних сателітах. Вони відбуваються на PokerMatch щодня з бай-іном від 20 гривень. До речі, у відбіркових турнірах не стягуватимуть рейк. Отже, вступити в боротьбу за шестизначні призові гравці зможуть, витративши мінімум зі свого банкролу.

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Перший у 2020 році турнір-мільйонник зібрав 919 входів, а переможцем став стрімер PokerMatch Степан Соляник. За перше місце solianyk отримав більш ніж 156 000 гривень.

Цікаво, чи зможе Степан повторити своє досягнення, або ж у турнірі буде новий чемпіон. Про це ми дізнаємось у неділю вранці.