У Головному турнірі року на PokerMatch розіграють 2 000 000 гривень

Найближчої суботи в популярному українському покер-румі PokerMatch відбудеться головний турнір 2019 року. Призовий фонд турніру складе рекордні 2 000 000 гривень, а чемпіон зможе додати до свого банкролу на Новий рік понад 200 000 гривень!

Як розповіли в компанії, бай-ін у турнір становитиме лише 220 гривень. Таким чином, переможець отримає у тисячу разів більше. Крім того, покеристи можуть відібратися в супертурнір у численних сателітах з бай-іном від 1 гривні. Тож фінальний турнір року може стати наймасовішим в історії вітчизняного онлайн-покеру.

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Протягом року на PokerMatch відбулось чимало турнірів з гарантіями від 1 000 000 гривень, у яких святкували перемогу гравці з різних міст України. А загальний гарантований фонд марафонської акції Iron Man, яка триває з вересня, склав фантастичні 100 000 000 гривень!

Поки що наймасовішим став турнір Winter Grand 7 грудня, який зібрав 5 143 входи. У PokerMatch сподіваються, що 28 грудня це досягнення буде перевершено.

Бажаємо успіху всім учасникам Головного турніру року на PokerMatch!