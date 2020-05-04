У Лас-Вегасі покер доведеться грати за "коротким" столом

Столиця світового покеру готується незабаром повернутись до "живої" гри. Утім, в разі зняття карантинних обмежень, за столами казино в Лас-Вегасі буде не надто людно.

Орган, який контролює ігровий бізнес в штаті Невада, введе обмеження щодо кількості гравців за столом до чотирьох осіб. Такі заходи допоможуть скоротити ризики ймовірного поширення коронавірусу, а відтак прискорять процес повернення до повноцінного формату гри.

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Очікується, що офлайн покер відновлять у Лас-Вегасі до кінця травня. Гравцям, окрім звикання до формату 4-max, ймовірно доведеться пристосовуватись і до інших нововведень. Зокрема, столи у гральних закладах планують обладнати спеціальними перегородками, щоб мінімізувати усі ризики.