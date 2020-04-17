У Лас-Вегасі сподіваються на зняття карантину

Світова пандемія коронавірусу і не думає збавляти обертів та продовжує усе відчутніше бити по бізнесу.

Покерна індустрія тут не виняток. Через жорсткі карантинні заходи, що їх уводять країни через COVID-19, серйозних збитків зазнають і казино. Нещодавно про рекордне падіння прибутків прозвітували в одній із найбільших ігрових зон планети Макао.

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Нічим не кращі справи і у столиці живого покеру – Лас-Вегасі. Зокрема, досі невідомо коли вдасться провести головний покерну серію WSOP, старт якої спочатку був запланований на кінець травня.

США зараз лідирують у світі за кількістю інфікованих COVID-19 та жертв від нього. Не дивно, що рішення закрити усі ігрові заклади влада штату Невада прийняла ще місяць тому.

Утім днями, мер Лас-Вегаса Каролін Гудмен заявила, що уряду США час відмінити карантинні заходи не тільки у її місті, але у всьому штаті Невада. Свою заяву Каролін аргументувала тим, що абсолютно уся інфраструктура Лас-Вегас (готелі, ресторани, казино …) тримається на туристах. На її думку, карантинні заходи влади є "безглуздими", адже люди помирають у будь-якому разі, а от падіння економіки в регіоні призведи до "куди гірших наслідків". Під "гіршими наслідками" Каролін Гудмен мала на увазі безробіття та бідність населення, які призведуть до зросту злочинності і мародерства, а відтак і нових смертей.

Зазначимо, що станом на 17 квітня у Сполучених Штатах Америки зафіксовано 681 078 випадків зараження COVID-19 і 35 371 з них стали смертельними.