У відомого покериста вкрали Mercedes

Один із провідних покеристів планети британець Сем Трікет став жертвою пограбування. Буквально, з під будинку Сема злодії поцупили його автомобіль – Mercedes G Wagon.

Коштує таке авто від 200 тисяч доларів. Сем одразу поділився відео, на якому добре видно як троє чоловіків штовхають автомобіль поряд із його домом. Тож покерист сподівається, що Mercedes таки знайдуть.

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Крадіжка, звісно, річ не надто приємна. Та, зважаючи на те, що за кар’єру, лише в живих турнірах, він виграв понад 20 мільйонів доларів, купівля нового авто не стане аж надто сильним ударом по гаманцю Сема.