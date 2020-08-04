Михайло Красницький мав хороший шанс завоювати 8-й український браслет за всю історію Всесвітній серії покеру. В одному із турнірів онлайн-версії WSOP наш покерист зупинився за 6 кроків від трофею.

В турнірі №47 з бай-іном 1000 доларів за титул боролись шанувальники доволі нового, але вже популярного різновиду гри – Холдему 6+. На кону опинилось майже півмільйона доларів, 82 тисячі з яких дістались чемпіонові малайзійцю Полу Тео.

Читайте також: Українець програв відомому стрімеру дуель за 261 тисячу доларів

Михайло "remand" Красницький фінішував сьомим і отримав 12 750 доларів призових. Полюбляє грати українець і в офлайні. В 2017 році Красницький посів друге місце в одному із турнірів PokerMatch UA Millions в Одесі.