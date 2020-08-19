Дмитро Бистровзоров став восьмим українцем, якому підкорився браслет Всесвітньої серії, і першим нашим покеристом, який тріумфував на цьогорічному WSOP, який відбувається в онлайні.

Українець, який виступає під ніком – "Too Bad" (англ. дуже шкода) – аж ніяк не шкодував суперників в івенті 600 NLHE Deepstack. За 15 годин гри Бистровзоров залишив за спиною поле із майже 3000 входів і перетворив 600 доларів на рекордні призові в кар’єрі – 227 906 доларів.

Читайте також: Українець виграв майже 200 тисяч доларів у покерному онлайн-турнірі на WSOP

Для України це уже восьма перемога на Всесвітній серії покеру і перша в мережі інтернет. В офлайні 2 браслети WSOP підкорились Олексію Ковальчуку. По титулу також здобули Євген Качалов та Ігор Дубінський. Ще троє українців – Ренат Богданов, Олександр Щербак та Михайло Гутий – тріумфували на WSOP Europe.

На європейську версію WSOP зможе потрапити і новоспечений український чемпіон Дмитро Бистровзоров. Окрім солідного виграшу і дебютного браслету Всесвітньої серії, українець отримав пакет на наступну серію WSOP Europe.