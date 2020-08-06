Уже понад 50 турнірів відбулося у рамках Світової серії покеру (WSOP) в онлайн-режимі. Більшість із них минули без значних успіхів українців, утім зараз наші співвітчизники усе ближче підбираються до заповітного браслету.

Нещодавно пробитися на фінальний стіл WSOP вдалося Михайлу Красницькому, а тепер його успіх повторив Руслан "zverrmvp" Назаренко. Він став учасником фіналки в турнірі з Пот-Ліміт Омахи із бай-іном 400 доларів.

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Дістатися до браслету Русланові не вдалося, утім навіть сьоме місце у івенті WSOP – крутий результат. Тим більше, що 16 497 доларів – це найбільші призові у кар’єрі Назаренка. Досі найкращим результатом українця була трохи менша сума (16 375 доларів), яку він отримав за 5-те місце на одному з турнірів EPT Barcelona у 2015 році.

Повертаючись до WSOP, то переможцем успішного для Руслана турніру став ірландець Іган О’Ді, якому дісталися 100 тисяч доларів призових. Це перший браслет в кар’єрі ірландця, утім в покерній спільноті його добре знають. У 2011 році Іган був учасником фінального столу WSOP Main Event разом із нашим Антоном Макієвським. Українець тоді вилетів восьмим, а О’Ді – шостим, із доробком в 1 720 831 доларів.