Українські покеристи, які все ще не можуть повернутися до живої гри через пандемію коронавірусу, попри те не гають часу і один за одним добиваються помітних успіхів на онлайн-майданчиках.

Так Олег "Fukuruku" Васильченко став тріумфатором одного із турнірів Summer Series. Вхід на змагання з гарантією 125 тисяч доларів коштував 55 "зелених" і зібрав аж 2 436 учасників. Найуспішнішим з них, після понад 11 годин гри, виявився саме український профі. У хедз-апі Васильченко переміг голландця із ніком "nuenen1" і заслужено забрав 18 356 доларів призових.

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Для Олега подібні перемоги не новинка. Зокрема, на початку травня він виграв один із турнірів Весняного чемпіонату з онлайн-покеру, де заробив майже 80 тисяч доларів.

Ще відчутніші успіхи Васильченка в живій грі. У 2016 році він став чемпіоном Світового покерного туру (WPT). Перемога у Main Event WPT Prague тоді принесла йому 140 тисяч доларів. Загальні ж призові Олега Васильченка за кар’єру у живих турнірах сягнули уже більше ніж 300 тисяч доларів.