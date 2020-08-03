Наші покеристи продовжують успішно виступати на онлайн-турнірах.

Нещодавно майже 200 тисяч доларів отримав українець з ніком "VladTheSlaye". Він посів друге місце у дорогому змаганні з бай-іном у 2100 доларів.

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Новий тріумф українського покеру дещо скромніший. Наш гравець "waveless" посів перше місце в турнірі, вхід у який коштував 55 доларів. Українець переміг поле із майже п’яти тисяч входів. "Waveless" заробив 34 740 доларів.

Друге місце у змаганні посів ірландець "14alonso14". Його виграш склав 24 200 тисяч "баксів".