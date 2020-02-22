Українець громить суперників на покерному фестивалі в Сочі

Одесит Іван Шептицький впродовж тижня пробився у топ-три одразу на двох турнірах в рамках Sochi Poker Festival.

Для початку Шептицький нагуляв апетит в турнірі Warm Up з бай-іном 710 доларів, де організатори зафіксували 177 входів. Коли у грі залишилось лише троє, включно із українцем, покеристи уклали угоду. Шептицький на досягнутому не зупинився і завоював трофей. Перемогу одесита організатори оцінили у понад 17 тисяч доларів.

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Близьким до золотого дубля Іван Шептицький був за підсумками Sochi Poker Cup з бай-іном 600 доларів. В суперечці зі 182 входів українець не зумів випередити лише двох суперників і поповнив свій банкрол на понад 8 тисяч доларів.

Відтак, загалом в активі Івана Шептицького уже майже 370 000 доларів призових за кар’єру. Одесит перебуває у топ-30 найбільш успішних українських покеристів всіх часів.