Українець Олександр Довженко став четвертим на представницькому турнірі в Чехії

Наш досвідчений спортсмен відмінно пройшов усю турнірну дистанцію та заробив понад 30 000 євро.

Відомий український покерист Олександр Довженко успішно виступив у великому турнірі Czech Poker Masters, який вчора завершився у Розвадові.

У турнірі з бай-іном 330 євро було зроблено за чотири дні майже 6 тисяч входів, а його призовий фонд склав майже 600 тисяч євро. Довженко зумів показати увесь свій досвід та покерну майстерність та вийшов за фінальний стіл із другим стеком.

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На жаль, українцю не судилось взяти головний приз. "Програв з парою дам парі королів чіп-лідера", - написав Олександр на своїй сторінці у соцмережах. У підсумку українець фінішував на четвертому місці та заробив понад 30 тисяч євро призових. А перемогу у турнірі святкував хорват Іван Куріч (100 тисяч євро за перше місце).

Довженко вже давно й успішно грає у покерних турнірах по всьому світу, а свої перші офіційні призові він заробив ще у далекому 2001 році. Загалом за кар’єру у "живих" турнірах Олександр заробив понад 2,5 мільйони доларів призових. За цим показником він входить до топ-5 найуспішніших гравців України.