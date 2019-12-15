Українець Шафіков посів 22 місце в головній події Європейського покерного туру

Наш покерист записав до свого активу черговий лонг-ран у Main Event, цього разу у Празі. Утім Денису Шафікову на вдалось підібратись до свого найкращого результату – 4-го місця, яке посів у головній події EPT в Барселоні у 2015 році.

Окрім Дениса Шафікова, в турнірі із бай-іном 5 300 євро себе добре зарекомендували ще двоє українців. Сергій Леонов зі 1154 учасників посів 103 місце (10 970 євро призових), а Гліб Ковтунов прийшов до фінішу 58-им (14 550 євро).

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На щось більше, аніж 22 підсумкова позиція, міг претендувати Денис Шафіков. Але потрапив у кулер проти Габі Лівшица. Українець виставився із кишеньковими валетами, у опонента виявились дами.



Денис Шафіков. Фото: EPT

Головну подію у Празі Шафіков завершив із доробком у 33 300 євро. Загалом ж за кар’єру українець вже встиг заробити в офлайні мільйон і майже двісті тисяч доларів.