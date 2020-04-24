Українець, що завдяки покеру заробив мільйон доларів у 19 років. Історія Євгена Тимошенка

Євген Тимошенко – один із найуспішніших покерних професіоналів, які народилися в Україні. Нині він займає другу сходинку за кар’єрними виграшами серед українців, поступаючись лише Євгену Качалову. В активі Тимошенка майже 8 мільйонів призових у живих турнірах.

Євген народився у Харкові в 1988 році. Утім коли йому було 8 років сім’я перебралася до США. Саме там Тимошенко і захопився покером. Завдяки телевізійній трансляції він став свідком перемоги Грега Реймера на WSOP Main Event 2004. І це дійство не залишило юного українця байдужим.

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Математичний склад розуму неабияк допоміг Тимошенкові на старті кар’єрі. Як такого банкролу у Євгена не було і свій шлях він буквально почав із 10 доларів. Вже перші заробітки допомогли йому прийняти остаточне рішення будувати кар’єру покерного професіонала. В 19 років Тимошенко уже міг похвалитися першим мільйоном доларів виграним в онлайні.

Через те, що у США грати покер можна лише із 21 року, свої виступи на живих турнірах Євген почав із Європи і одразу успішно. В 2007 році він виграв Irish Poker Open, що принесло йому понад 160 тисяч доларів. А вже за 2 роки Євген Тимошенко прогримів на увесь покерний світ. Він став тріумфатором етапу WPT у Лас-Вегасі Five Star World Poker Classic, за що отримав поки найбільші призові у кар’єрі – 2 149 960 доларів. У 2014 Євген здобув ще одну гучну перемогу. В Австралії він став переможцем турніру з бай-іном 100 000 доларів, обігравши за фінальним столом суперзірок покеру: Макдональда, Сайдела, Антоніуса, Негреану… Цей успіх приніс уродженцю України майже 1,8 мільйона доларів.

Свого коріння Євген, до слова, не забуває попри те, що вже понад 20 років живе у США. На всіх великих турнірах Тимошенко виступає саме під прапором України. Як от на цьому WSOP 2013, де в одній з роздач Євген якимось дивом змушує себе викинути флеш до короля: