Українець Валентин Шабельник виграв 136 000 доларів на турнірі в Лас-Вегасі

29-річний киянин Валентин Шабельник став тріумфатором головного турніру серії Card Player Poker Tour в казино Venetian, що в американському Лас-Вегасі. Перемога принесла йому 136 080 доларів.

Це найбільші призові у 10-річній кар’єрі українця. Сумарні ж виграші Валентина тепер сягнули 397 760 доларів.

Цього разу, щоб дістатися першої сходинки Шабельнику довелося побити поле зі 160 гравців, які заплативши бай-ін 3500 доларів, згенерували призовий фонд у пів мільйона доларів.

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Це вже другий титул Валентина у цій серії турнірів. 1 грудня він тріумфував на турнірі з бай-іном 400 доларів, де виграв 31 428 доларів. Відтак, окрім перемоги у двох змаганнях, Валентин Шабельник ще й став найкращим гравцем року серії Card Player Poker Tour.