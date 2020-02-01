Українець виборов путівку на чемпіонат Європи з покеру

Антон Пилипенко тріумфував у турнірі з Пот-Ліміт Омахи в чеському Розвадові. А приємним бонусом, окрім призових, став квиток на головну подію WSOP Europe з бай-іном 10 000 євро.

Турнір The Big Wrap Warmup PLO з бай-іном 550 євро зібрав 425 входів і учасникам навіть вдалось перебити гарантований призовий фонд – до 201 875 євро.

Читайте також: Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото

Продемонструвати свою майстерність у чотирьох-карточній грі зуміли одразу кілька українців. До призової зони потрапили Максим Головко, Гліб Карпов, Павло Салюк, Сергій Суркіс. Однак Антон Пилипенко затьмарив усіх своїх співвітчизників.



Антон Пилипенко. Фото: facebook kings casino

Чемпіонові вручили чек більш як на 35 тисяч євро, що є найвагомішим здобутком для Пилипенка. Окрім цього, українець, як і його опонент у хедз-апі Джонг Чен, отримав перепустку на Main Event WSOP Europe. Турнір із бай-іном 10 000 євро відбудеться тут же, у Розвадові, восени.