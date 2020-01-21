Українець за кілька днів заробив майже 28 тисяч доларів у Чикаго

Богдан Сливінський, який свого часу був засновником асоціації гравців у покер Івано-Франківська, а нині мешкає у США, став призером престижного турніру Heartland Poker Tour (HPT) Ameristar East Chicago Main Event, з бай-іном 1650 доларів.

Богдан зумів пробитися на фінальний стіл крізь масштабне поле у 520 гравців. Щоправда на фіналку Сливінський зайшов із коротким стеком, який так і не вдалося швидко збільшити. У підсумку українець вилетів на шостому місці, потрапивши під домінацію зі слабким тузом проти AJ.

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Так чи інакше, Богдан зірвав куш у 27 949 доларів. Це другі за розміром призові у його кар’єрі. У 2018 році він фінішував теж шостим на турнірі №13 WSOP, що принесло йому 54 160 доларів.



Ґреґ Реймер

Повертаючись до турніру в Чикаго, то його виграв знаменитий американець Грег Реймер, який за кар’єру заробив покером уже майже 8 мільйонів доларів. Тріумф на Chicago Main Event додав до його гаманця 171 411 доларів. При цьому Реймер ще й став рекордсменом серії Heartland Poker Tour (HPT), завоювавши уже 5 її чемпіонський браслет.