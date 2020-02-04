Українка нокаутувала всіх опонентів у великому покерному онлайн-турнірі

Минулі вихідні на PokerMatch промайнули у гарячих турнірних баталіях, а гравці заробили чималі призові.

Традиційний недільний нокаут-турнір Sunday PKO Champions у популярному українському покер-румі PokerMatch зібрав 640 входів та загальний призовий фонд у розмірі 320 000 гривень. Гра тривала понад вісім годин, а найкращим бійцем стала стрімер PokerMatch Світлана "svetarik"! У фінальному хедз-апі вона обіграла досвідченого спортсмена, киянина Максима "firfirov". За перемогу в турнірі Svetarik отримала 38 400 гривень призових, а ще 17 317 гривень вона заробила за вибивання опонентів!

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Також у неділю пройшов і суперфрірол [100k] PokerMatch Regulars Diary з призовим фондом 100 000 гривень. У ньому зіграли всі учасники, які виконали умови акції "Щоденник регуляра". Тут найкращим став гравець із ніком lem4k744, що отримав 30 000 гривень призових.

А в суботу відбувся перший турнір Saturday Main. Він зібрав 677 входів і 338 000 гривень призового фонду! 100 покеристів потрапили до призової зони, а чемпіоном став гравець із ніком hank23. Після угоди в 3-макс він отримав 59256 гривень!

Топ-турніри проходять на PokerMatch кожні вихідні, а найближчої суботи, 8 лютого, на всіх гравців чекає супертурнір PokerMatch Million з гарантованим призовим фондом 1 000 000 гривень! Відібратися у цей турнір ви можете щодня у сателітах. Долучайтеся до великої гри!