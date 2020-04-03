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Українка зачарувала американського мільйонера

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Красива сім'я Райана Рісса

Українська красуня на ім’я Любов та відомий покерист, тріумфатор Головної події WSOP 2013 року Райан Рісс виховують доньку Мілу.

Історія кохання цієї красивої пари розпочалася у 2017 році. Райан і Любов познайомилися в соціальній мережі Тіндер. А потім зустрілися особисто. Сталося це в Домініканській Республіці. Туди одеситка прилетіла на відпочинок, а Рісс — на покерну серію. Гра в американця тоді не пішла. Можливо, якраз тому, що голова в нього була зайнята зовсім не покером. Сам Райан врешті написав, що не переміг, зате зустрів дівчину, яка "занадто гарна для нього".


Фото з твітера Рісса

Виявилося, що не занадто. Ось уже майже три роки пара щаслива разом. А у 2019-му Любов подарувала Ріссу доньку. Її назвали Міла.

Схоже, Райан — турботливий батько. Відразу після народження дитини він оголосив, що тепер рідше їздитиме по турнірах, аби приділяти час сім’ї. Навіть опис власної сторінки у твітері американець розпочав словом "батько", а потім уже "чемпіон Головної події WSOP 2013 року".

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А тим тріумфом Рісс страшенно пишається. Його перемога на WSOP була, м’яко кажучи, несподіваною. За неї Райан отримав чималий гонорар — майже 8,5 мільйонів доларів. Тоді американець назвав себе чемпіоном світу, найкращим покеристом планети, за що його розкритикували колеги-гравці.


Райан Рісс в Києві

Відзначимо, що Райан Рісс відвідував Україну. Зокрема, він разом зі своєю другою половинкою побував на футбольному матчі між "Динамо" і "Шахтарем". Там випадково зустрівся з українським покеристом Ігорем Ярошевським. Уявляєте здивування нашого гравця?! Саме покер подарував Ріссу щастя в особистому житті, тому американець продовжує виступати на турнірах. На серії він літає разом із дружиною та донькою.


Рісс зі сім'ю на хокеї

Райан втримує своє місце в п’ятдесятці найуспішніших покеристів в історії. За свою кар’єру він заробив 15 мільйонів доларів.

Теги: Новини Спорту Спорт Покер матч
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