Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі

Стрімерка Alohahaloha успішно провела насичений ігровий день на PokerMatch. Впродовж неділі, 19-го січня, популярний український покер-рум запропонував кілька цікавих турнірів із солідними призовими фондами.

Зокрема 141 гравець, успішно впоравшись з місіями нової акції "Щоденник регуляра", стартував у спеціальному фріролі з гарантованим призовим фондом 100 000 гривень. Турнір відбувся у форматі хедз-ап, а отже для перемоги спортсмени повинні були виграти декілька двобоїв.

Чудово проявила себе у цьому турнірі стрімерка PokerMatch Альона Alohahaloha. Вона дісталася вирішальної дуелі та посіла друге місце, отримавши 15 000 гривень призових. Переможцем турніру став гравець із ніком brigin0484 (22 000 гривень призових).

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Акція "Щоденник регуляра" продовжується, і вже найближчої неділі стануть відомі нові учасники призового фріролу.

Також у неділю визначились перші призери нового регулярного топ-турніру Sunday PKO Champions із загальним призовим фондом 337 000 гривень!

Найкращим тут став гравець із ніком lama4ek, який заробив за вечір майже 40 000 гривень (без урахування баунті). Також відзначимо стрімера PokerMatch Степана Соляника, який посів у цьому турнірі п’яте місце та став найуспішнішим "мисливцем за головами". Степан вибив з турніру аж 17 суперників! Його загальний доробок склав понад 12 000 гривень.

Турніри Sunday PKO Champions відбуватимуться на PokerMatch щонеділі, старт о 20:00. А відібратися у них гравці можуть у численних сателітах із бай-іном від 5 гривень.