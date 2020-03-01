Українська покеристка та красуня Alohahaloha: історія успіху у прямому ефірі

Сьогодні виповнюється рівно рік з моменту, як до команди стрімерів PokerMatch приєдналася талановита покеристка Alohahaloha

Для Альони цей рік був сповненим подій і яскравих емоцій, якими вона завжди із задоволенням ділилася на своїх ефірах. Стріми Алохи користуються великою популярністю серед глядачів каналів PokerMatch на YouTube і Twitch, а вона продовжує дивувати їх усе новими і новими образами, отримувати сотні лайків, захоплених коментарів і навіть зізнань у коханні!

За цей час Альона не тільки стала зіркою екрану, але і круто прокачала свою покерну майстерність. Рік тому вона робила лише перші кроки у грі, а зараз може похизуватись серйозними результатами.

В Алохи є досвід гри в Європі та призові на великих live-серіях в Україні. У топових онлайн-турнірах на PokerMatch вона вже не раз діставалася до фінальних столів, а ще зіграла в вирішальному хедз-апі першого спеціального турніру акції "Щоденник регуляра".



Альона Alohahaloha. Фото: PokerMatch

Крім того, Альона потрапила до фінальної частини відбору до Національної збірної України зі спортивного покеру, та в підсумку фінішувала п'ятою, програвши дуже прикру роздачу, коли суперниці на рівері поклали її єдиний аут.

Стрімерка PokerMatch завжди відкрита у спілкуванні як з уболівальниками, так і зі ЗМІ. За словами Алохи, вона постійно працює над своєю грою, займається з тренерами та дуже відповідально ставиться до свого заняття.

До речі, сьогодні ввечері ви зможете поспілкуватися з Альоною та привітати її з річницею під час її стріму на Twitch-каналі PokerMatch. Старт ефіру о 20:00. Не пропустіть!

А про найцікавіші події минулого року у покерному житті Альони дивіться у відео.