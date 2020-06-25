Команда стрімерів PokerMatch отримала надзвичайно потужне підкріплення: зовсім недавно до неї приєднався відомий гравець Тарас "dieselok" Драпак. Тарас активно освоює медійний простір, і в п’ятницю в цьому йому допоможе амбасадор PokerMatch Ольга Єрмольчева!

Вечір п'ятниці точно не буде нудним, адже на Twitch-каналі PokerMatch пройде спільний стрім Ольги "mangusta" Єрмольчевої і Тараса "dieselok" Драпака, який розпочнеться рівно о 20:00 за Києвом.

Найкраща покеристка України зустрінеться в ефірі з найтитулованішим гравцем PokerMatch. На рахунку тернопільського професіонала вже 18 кубків і 1 медаль найкрутіших українських онлайн-серій! Що не кажіть, а результат приголомшливий!

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Оля і Тарас обговорять багато важливих аспектів гри і, звичайно ж, знайдуть час для відповідей на питання глядачів. Ймовірно, хтось із вас отримає рецепт феєричних перемог.

У програмі стріму знайдеться місце і для традиційного фріролу з гарантією 2000 гривень, пароль на який буде оголошено під час ефіру. О 21:00 можна буде потрапити за столи Stream Friroll та збільшити банкрол без зайвих витрат!

Приходьте на спільний стрім Mangusta і Dieselok та заряджайтеся енергією для покерних перемог! Гарний настрій гарантовано!

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