Українські покеристи продовжують вигравати мільйони гривень у весняному чемпіонаті

Масштабна покерна онлайн-серія постійно поповнює свої лідерборди українськими чемпіонами. Уже 11 українських покеристів вписали свої нікнейми в історію весняного чемпіонату.

Одесит Андрій "Аnjeyyy" Новак був близьким до звання першого українського мульти-чемпіона в рамках цьогорічної весняної серії. Маючи за спиною перемогу у турнірі за 5200 доларів, українець зазіхнув на титул і в івенті з Безлімітного Холдему PKO з бай-іном 530 доларів. До тріумфу забракло лише одного кроку. Утім, Андрій Новак отримав чергові солідні призові – 52 678 доларів.

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Удвічі більший куш зірвав український гравець із арифметичним ніком "234241234214432". Наш покерист в компанії понад 4 тисяч суперників боровся за свою частку від призового фонду у 819 400 доларів. Зрештою, саме українцю вдалось отримати найкоштовніший приз – 117 013 доларів.

Ще більше поле гравців зібрав турнір із Пот-ліміт Омахи за 109 доларів, який подарував нам чергового українського чемпіона. Рівних у розбірках 6126 майстрів 4-карточної гри не було нашому покеристу із ніком "The_Truht". Свої інвестиції чемпіон примножив у 686 разів, вигравши 74 805 доларів.