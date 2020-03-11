Українські покеристи "розривають" Чехію

Представники України продовжують добиватися успіху в рамках престижної серії WSOP Circuit, що триває у чеському Розвадові.

Після вражаючого виступу у турнірі Monsterstack, де одразу три найвищі сходинки дісталися українцям, наші спортсмени не покинули без нагород і FiftyStack Event з бай-іном 660 євро та призовим фондом понад 120 000 євро. Турнір зібрав 101 учасника.

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Перемогти нікому з українців цього разу не вдалося, утім одразу четверо потрапили до топ-десятки. Володар браслету WSOPE 2018 року Михайло Гутий вилетів одразу перед фінальним столом. 9-те місце принесло йому 2 656 євро. Ще троє представників України за фінальний стіл потрапили, утім один за одним вилетіли на місцях із сьомого до п’ятого.



Микола Костирко/ фото: King's Resort

Першим з наших фіналку покинув ще один чемпіон WSOPE Ренат Богданов. За 7-ме місце він отримав 4 533 євро. На одну сходинку вище вилетів зі змагань переможець кількох мільйонників на PokerMatch Микола Костирко. Йому дісталося 6 125 євро. Врешті найвище з українців фінішував віце-чемпіон PokerMatch UA Millions Poker Series 2019 року Віталій Кавколюк. П’яте місце принесло йому 7 899 євро. Переможцем змагань став француз Тзур Леві, який отримав 26 620 євро призових.