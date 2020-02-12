Українські покеристи успішно виступили у Чехії

У чеському Розвадові, що не безпідставно все частіше називають європейським Лас-Вегасом, завершилася серія Spanish Poker Festival (SPF). Пробитися до призової зони у її Головному турнірі вдалося одразу кільком українцям.

Main Event SPF 2020 зібрав аж 1333 спортсменів, які заплатили вступний внесок 250 євро. Враховуючи ще й реентрі, яких назбиралося 385, призовий фонд турніру сягнув солідних 359 062 євро. Близь 59 тисяч з них дісталися переможцеві турніру Олексію Мішуку з Ізраїлю. Окрім того він отримав ще й квиток на Main Event WSOPE, вартістю 10 000 євро.

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Щодо українців, то нікому із них не вдалося пробитися на фінальний стіл, утім Максим Рижко підібрався зовсім близько. Він фінішував 14-м. Максим отримав 2 916 євро, що стало найкращим результатом у його кар’єрі. Зовсім трохи відстав від співвітчизника Денис Каплін у якого 16-те місце і 2 588 євро призових. Окрім того до призової зони потрапили Олег Гайсюк (836 євро), Владислав Козинець (633 євро), Микола Лакатош (633 євро) та Дмитро Бистровзоров (502).